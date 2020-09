Calciomercato Roma: contatti con il Celtic per Boli Bolingoli-Mbombo

TMW.COM - Salutato Kolarov, passato ufficialmente all'Inter, ora la Roma potrebbe pescare nel Celtic il tassello per sostituire il serbo. Stando alle indiscrezioni del portale specializzato di calciomercato, sono previsti in giornata contatti fra le parti per Boli Bolingoli-Mbombo, esterno mancino classe 1995, seguito anche da Basaksehir e Anderlecht ed accostato ai giallorossi nei giorni scorsi.

