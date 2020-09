Calciomercato Roma: Zenit e Leeds si defilano per De Paul, ma l'Udinese non fa sconti

La Roma continua a monitorare la posizione di Rodrigo De Paul, come anticipato nel pomeriggio dalla redazione de LAROMA24.IT. Il centrocampista argentino fa gola a diverse pretendenti, ma l'Udinese non fa sconti: 35 milioni la richiesta del club friulano. Al momento, secondo quanto riferisce Nicolò Schira, l'offerta più elevata per il cartellino del giocatore sarebbe arrivata dallo Zenit (25 milioni di euro), che avrebbe però deciso di virare su altri obiettivi dopo il muro innalzato dalla controparte. Si defila anche il Leeds, mentre i giallorossi resta a guardare.

#Udinese continua a chiedere €35M per Rodrigo #DePaul: l’offerta più alta era arrivata dallo #Zenit (€25M). I russi ora hanno deciso di virare altrove per il colpo a centrocampo, ritenendo eccessive le richieste friulane. Pure il #Leeds si sta defilando... #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 25, 2020