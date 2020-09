Calciomercato Roma, Tuchel: "Florenzi? Sono fiducioso"

Pronto a salutare nuovamente la Roma dopo i mesi trascorsi al Valencia, Alessandro Florenzi è prossimo al passaggio al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto. Questa sera, dopo la sconfitta contro il Lens, Thomas Tuchel, allenatore del club francese, in conferenza stampa ha detto di essere "fiducioso per Florenzi". Già domani l'esterno dovrebbe volare a Parigi.

Tuchel : "On doit recruter, ce n'est pas urgent mais c'est nécessaire. On parle avec Choupo, je suis confiant pour Florenzi. Guendouzi ? Non;"#RCLPSG — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 10, 2020