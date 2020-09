Alessandro Florenzi, dopo 6 mesi trascorsi al Valencia, è rientrato alla Roma. Ma il suo ritorno è solo momentaneo con l'esterno azzurro che ora può nuovamente lasciare l'Italia stavolta per la Francia: è vicinissimo, infatti, il suo passaggio al Paris Saint-Germain che è pronto ad accoglierlo in prestito per una stagione con diritto di riscatto.

(gazzetta.it)