Ad un passo dal Leicester dopo aver svolto le visite mediche in mattinata, di Cengiz Under ha parlato ai cronisti l'allenatore del club inglese Brendan Rodgers a due giorni dal match con il Burnley: "E' un ottimo giocatore. C'è una trattativa, quindi siamo fiduciosi. Abbiamo bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse, che sia in grado di saltare l'uomo nell'uno contro uno. E' chiaramente un giocatore di talento".