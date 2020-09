Calciomercato Roma, Passetti (dg Cagliari): "Under non è in agenda"

SKY SPORT - Intervenuto ai microfoni dell'emittente sportiva, Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha fatto un punto di mercato menzionando anche Cengiz Under, esterno della Roma accostato proprio al club rossoblù allenato ora dall'ex giallorosso Di Francesco: "Non è un nome nella nostra agenda". Oggi, inoltre, alle 18 andrà in scena Cagliari-Roma, ultima amichevole pre campionato per i giallorossi.