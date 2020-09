Calciomercato Roma, il Cagliari pensa a Under. In giornata colloqui con l'entourage del turco

Il Cagliari, allenato dall'ex tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, è al lavoro sul mercato per rafforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, il club sardo starebbe pensando a Under della Roma per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il turco è in uscita da Trigoria e la trattativa che lo stava per portare a Napoli sembra essere sfumata. Operazione complicata ma non è da escludere che la società di Giulini tenterà il colpo da regalare al tecnico.

(Sky Sport)