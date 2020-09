Calciomercato Roma, in settimana incontro col Napoli per Milik: pronta un'offerta da 25 milioni

La telenovela di mercato estiva vede protagonisti Edin Dzeko, nel mirino della Juventus, ed Arek Milik. Proseguono i contatti tra Roma e Napoli per l'attaccante polacco: come scrive il giornalista Nicolò Schira su Twitter, in settimana è previsto un incontro tra i club con i giallorossi disposti ad offrire 25 milioni di euro, pagabili in 5 tranche. Per il classe '94, invece, è pronto un contratto quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione.

Come aggiunge Alfredo Pedullà, il club capitolino avrebbe raggiunto una base d'intesa con il giocatore, che guadagnerebbe in giallorosso 5 milioni con bonus inclusi a stagione. Continua la trattativa tra Roma e Napoli per ridurre le distanze.