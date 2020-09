Calciomercato Roma, futuro Dzeko: da seguire gli sviluppi tra giallorossi e Napoli

Il mercato giallorosso ruota intorno ai profili di Edin Dzeko ed Arek Milik. Il bosniaco piace alla Juventus alla ricerca di un attaccante per rimpiazzare Gonzalo Higuain, il polacco in uscita dal Napoli è invece il sostituto indicato in caso di partenza dell'attuale 9 giallorosso.

Stando a quanto riferito dal giornalista John Solano di RomaPress, questo è quanto filtra dall'entourage di Dzeko sul futuro del bosniaco: "Da seguire quello che succede tra Napoli e Roma".