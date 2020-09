Calciomercato Roma: Dzeko verso la panchina a Verona

Sono ore decisive per il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma e, di conseguenza, quello di Edin Dzeko alla Juventus. L'attaccante bosniaco è stato convocato per la prima di Serie A dei giallorossi, in programma domani sera a Verona contro l'Hellas, ma secondo quanto riporta il sito specializzato sul calciomercato il centravanti bosniaco non dovrebbe essere impiegato da Paulo Fonseca, almeno non dal primo minuto. Al suo posto, al centro dell'attacco, Henrikh Mkhitaryan, che ha ricoperto il ruolo di falso nueve altre volte nel corso del precampionato.

