Calciomercato Roma, dalla Turchia: Marcao verso i giallorossi, offerta di 15 milioni più il 10% sulla futura cessione al Galatasaray

Dopo Kumbulla, la Roma pensa a nuovi rinforzi in difesa: mentre sembra complicarsi il ritorno di Chris Smalling nella Capitale, chi potrebbe arrivare in giallorosso è Marcao, già circolato in orbita romanista. Per il centrale difensivo in forza al Galatasaray, la Roma, stando a quanto scrivono in Turchia, avrebbe offerto 15 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del classe 1996. La proposta, continuano i media locali, avrebbe soddisfatto la dirigenza del Galatasaray, l'ultima parola spetta però all'allenatore Terim.

Sul brasiliano c'è anche da registrare un interessamento nelle ultime ore del Lione dell'ex allenatore giallorosso Garcia in caso di partenza di uno dei difensori in rosa, secondo quanto riferiscono in Francia.

