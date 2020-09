Per far tornare Smalling serve un bel rilancio

IL TEMPO (F. BIAFORA) – La difficoltà nell'operare in uscita continua a bloccare il mercato della Roma in entrata, con la data del 5 ottobre che si avvicina sempre di più. A poco più di 10 giorni dalla fine del mercato ci sono soltanto due volti nuovi per Fonseca: Pedro e Kumbulla. La priorità per il tecnico è il ritorno di Smalling sul quale Solskjaer si è espresso apertamente: "Al momento, non abbiamo ricevuto offerte concrete. Non ci sono proposte che ci accontetano. Questa è la situazione allo stato attuale. La valutazione di Chris non dipende da me, non sono io a negoziare tra i club, ma non abbiamo avuto offerte sufficienti".

Le parole dell'ex attaccante dei Red Devils non lasciano spazio ad interpretazioni: o la Roma o alza l’asticella o il calciatore non tornerà ad indossare la maglia giallorossa. Negli ultimi giorni alcuni intermediari hanno tentato di piazzarlo all’Inter e al Milan, ma Smalling continua ad aspettare la Roma. Il nome in alternativa è quello del brasiliano Marcao, mentre alcuni agenti hanno offerto Rudiger, che il Chelsea cede in prestito con diritto di riscatto.

Intanto è stato ufficializzato l'acquisto del giovane Louakima, che ha firmato un triennale con opzione di rinnovo che scatterà automaticamente non appena diventerà maggiorenne: il PSG incassa 200mila euro più bonus e manterrà una percentuale sulla rivendita. News dal campo: Fonseca ha nuovamente a disposizione Fazio, tornato ad allenarsi in gruppo così come già aveva fatto da lunedì Bruno Peres. Ancora out Coric, che a Zagabria sta alternando fisioterapia e recupero atletico dopo l'infortunio alla caviglia.