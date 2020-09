Calciomercato Roma: Arias dall'Atletico Madrid al Leverkusen per 13 milioni di euro

Circolato anche in orbita Roma per rinforzare la corsia destra, Santiago Arias giocherà in Bundesliga: come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, il terzino classe 1992 si trasferirà dall'Atletico Madrid al Bayer Leverkusen per 13 milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale. Oltre al club giallorosso, anche Everton e Paris Saint-Germain avevano messo nel mirino il colombiano. La scelta è caduta sul Leverkusen che ha assicurato ai Colchoneros un trasferimento definitivo.

Done deal! Santiago #Arias to #BayerLeverkusen from #AtleticoMadrid for €13M. 5-year contract. Also #Everton, #ASRoma and #PSG were interested in him, but Atletico have pushed for Leverkusen, which guaranteed a permanent deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 23, 2020