Ai margini del Chelsea, in casa Roma nei giorni scorsi è circolata l'ipotesi di un ritorno di Antonio Rüdiger. Stando a quanto riferiscono in Francia, il Paris Saint-Germain avrebbe offerto al club inglese un prestito con opzione per il riscatto per accaparrarsi il difensore. "No" dei Blues, che vorrebbero cedere il tedesco a titolo definitivo.

(rmcsport.bfmtv.com)

