Calciomercato Roma: i giallorossi sondano il terreno per Rüdiger. Su di lui il Barcellona e altri 3 club italiani

Antonio Rudiger è finito ai margini del Chelsea dopo il mancato impiego da parte di Frank Lampard del centrale tedesco, nelle prime due gare di Premier League. Secondo quanto riferisce Manuel Veth di Transfermarkt, sul centrale sarebbe forte l'interesse del Barcellona, pronto a reinvestire il denaro incassato per Semedo, ma non solo: la novità è quella di un interesse della Roma, oltre che di un altro club del campionato inglese.

Roma and another Premier League club also want Rüdiger. He will not return to the #Bundesliga it seems.

— Manuel Veth (@ManuelVeth) September 23, 2020