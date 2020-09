Mentre sembra in via di definizione l'affare Milik-Roma che coinvolge anche Edin Dzeko seguito dalla Juventus, in Spagna scrivono che Luis Suarez, dopo aver svolto in mattinata l'allenamento col Barcellona, è partito intorno alle 13.15 dall'aeroporto di El Prat con un volo privato con destinazione Perugia. L'attaccante uruguaiano sosterrà l'esame per ottenere la cittadinanza italiana. Per lui, dunque, sembra essere ancora in piedi l'ipotesi di approdare alla Juventus.

(marca.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE