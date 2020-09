Calciomercato: Biraghi vicino al rinnovo con la Fiorentina. Contratto fino al 2025

Epilogo a sorpresa quello che sembra essere ormai segnato per Cristiano Biraghi. L'esterno, recentemente accostato fra le altre anche alla Roma, sarebbe ad un passo dal rinnovo con la Fiorentina, almeno secondo quanto riportato da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport. Contratto fino al 2025 con i viola, con un summit per chiudere l'accordo fissato per il pomeriggio di giovedì.