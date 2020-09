Non solo attaccanti e difensori centrali: la Roma punta a rinforzarsi anche sulle corsie esterne. Nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome di Cristiano Biraghi, terzino sinistro rientrato alla Fiorentina dopo una stagione in prestito all'Inter. Secondo le ultime indiscrezioni è possibile uno scambio con Spinazzola, nome da tempo gradito ai viola. Per la corsia opposta invece piace Davide Faraoni, esterno classe '91 in forza al Verona.

(La Repubblica)