Calciomercato Roma, Cairo: “Belotti ce lo teniamo. Non è in discussione"

LA STAMPA - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del quotidiano torinese in cui, tra le altre cose, ha parlato della situazione relativa ad Andrea Belotti. L'attaccante granata, che secondo alcune indiscrezioni di mercato sarebbe diventato un obiettivo della Roma, rientra ancora nei piani del club e quindi si farà di tutto per non farlo partire. Questo un passaggio dell'intervista del presidente Cairo: "Belotti ce lo teniamo. Non è in discussione".

