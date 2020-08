Calciomercato Roma, per l'attacco si pensa a Belotti. Giallorossi pronti a offrire Schick più soldi

La Roma in attesa di riprendere la preparazione in vista della nuova stagione, deve muoversi sul mercato per evitare di rimanere senza attaccanti. Edin Dzeko infatti potrebbe lasciare la Capitale. Su di lui è forte l'interesse della Juventus, ma in questi giorni sembra essere tornata forte anche l'Inter di Conte. Come riportato questa mattina dall'emittente radiofonica però, i giallorossi starebbero pensando a un suo possibile sostituto. Il nome sembra essere quello di Andrea Belotti, attaccante del Torino, per cui la Roma sarebbe pronta a offrire Schick più soldi. L'attaccante ceco però non vorrebbe tornare in Italia e preferirebbe restare in Bundesliga.

(Radio Radio)