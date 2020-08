E' noto ormai da tempo l'interesse del Napoli per Cengiz Under. La priorità del club azzurro, racconta l'esperto di calciomercato, è rinforzare gli esterni. Ed oggi, a Capri, è andato in scena un vertice di mercato tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Rino Gattuso: Boga del Sassuolo è il grande obiettivo, ma restano sempre nel mirino Under della Roma e Brekalo del Wolfsburg.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE