Calciomercato Roma: 'sì' di Under al Napoli

Tra i nomi al centro del mercato c'è quello di Cengiz Under. Stando a quanto riferito dall'esperto di calciomercato, il Napoli avrebbe incassato il 'sì' dell'esterno in forza alla Roma, che vuole indossare la maglia azzurra. Oltre al turco, il club di De Laurentiis tenterà di strappare Boga al Sassuolo.

Con la Roma, inoltre, la trattativa potrebbe ampliarsi coinvolgendo anche Jordan Veretout, prima scelta del Napoli per sostituire Allan in uscita, e Arek Milik in caso di cessione di Edin Dzeko, che piace a Juventus ed Inter.

(alfredopedulla.com)

