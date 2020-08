In attesa di capire il destino di Pau Lopez, seguito anche dal Valencia, la Roma si guarda intorno: l'ultima idea è Mattia Perin, ma non solo. Stando a quanto riferito dall'esperto di calciomercato, il club giallorosso avrebbe effettuato un sondaggio per Esteban Andrada, portiere argentino in forza al Boca Juniors. Per il classe 1991 gli Xeneizes chiedono una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

(gianlucadimarzio.com)

