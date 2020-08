Calciomercato Roma: idea Perin, ma l'Atalanta è in vantaggio per il giocatore

A nove giorni dal ritiro per preparare la stagione che verrà la Roma deve ancora risolvere la questione portiere. Pau Lopez ha mostrato, soprattutto nell'ultima parte di stagione, un rendimento piuttosto incerto ed i giallorossi, secondo le ultime voci di mercato, starebbero pensando ad un sostituto. Considerata anche l'ipotesi Mattia Perin, che secondo quanto riporta il sito specializzato averebbe attirato le attenzioni del club giallorosso.

Per l'estremo difensore, ad ogni modo, resta in netto vantaggio l'Atalanta: Gian Piero Gasperini avrebbe infatti segnalato alla dea il suo pupillo ai tempi di Genova per rimpiazzare la probabile partenza di Gollini.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE