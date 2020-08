Calciomercato Roma, retroscena Ausilio: il ds era stato esplicitamente proposto a Ryan Friedkin da Fienga

A pochi minuti dalla notizia della permanenza del trio Conte-Marotta-Ausilio all'Inter, emerge un retroscena legato al ds nerazzurro e alla possibilità ormai sfumata di un suo trasferimento alla Roma. Secondo quanto riportato in un tweet da John Solano, infatti, il nome di Piero Ausilio era stato esplicitamente proposto a Ryan Friedkin da Guido Fienga, nel corso del vertice di Londra andato in scena la scorsa settimana.

#Ausilio was a name explicitly proposed by #Fienga during last week's meeting in London with Ryan #Friedkin, but the Inter directors remains @ASRomaPress

— John Solano (@Solano_56) August 25, 2020