Calciomercato, ufficiale: niente Roma per Ausilio. Il ds confermato dall'Inter con Conte e Marotta

Antonio Conte rimarrà all'Inter: questo quanto emerge, stando a quanto riferisce l'emittente satellitare, dall'incontro dell'allenatore ex Juve e Chelsea con i vertici del club nerazzurro. Resta dunque in bilico la posizione di Piero Ausilio, che stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi sarebbe rimasto all'Inter solo in alternativa ad Antonio Conte.

Arriva anche l'ufficialità del buon esito dell'incontro tra Conte ed i vertici societari dell'Inter: è il club nerazzurro a chiarire che "l'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto".

Ulteriori dettagli sull'incontro andato in scena oggi in casa Inter: anche Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbero stati confermati dal club, come riporta in un tweet Gianluca Di Marzio. Sfumano dunque le possibilità di vedere il direttore sportivo accasarsi alla Roma, ipotesi che era stata ventilata nelle ultime ore.