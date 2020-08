Calciomercato Roma: preso il classe 2004 Martin Vektal

Rinforzo di prospettiva per la Roma. I giallorossi hanno preso Martin Vetkal, centrocampista estone classe 2004 del Kalev Tallin. Il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2023. L'operazione è stata condotta dalla Fisher Sport di Alessandro Pezzoli, Fabio Dall’Ara e Stefano Bevoni. Il giovane estone lo scorso ottobre era stato in prova anche alla Spal.

? OFFICIAL | Martin Vetkal has joined AS Roma on a permanent transfer, and has signed a 3-year professional contract with the club.

Martin, you will always be a white-and-blue to us. ?⚪️

We wish Martin best of luck at @ASRomaEN ?? pic.twitter.com/f5AeY3V77W

— JK Tallinna Kalev English (@JKTallinnaKalev) August 26, 2020