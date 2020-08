Calciomercato Roma, il Tottenham vuole Zaniolo: oggi incontro con un emissario degli Spurs a Trigoria. Per i giallorossi è incedibile

Giornata piena di incontri di mercato a Trigoria nel giorno in cui la Roma si è radunata per svolgere i tamponi per il Coronavirus. Oltre a Mino Raiola e a Vigorelli, al Fulvio Bernardini era presente anche un emissario inglese del Tottenham: il motivo è la volontà del club allenato da Josè Mourinho di acquistare Nicolò Zaniolo. La Roma, come riporta Angelo Mangiante su twitter, ha però subito stoppato la possibile trattativa dichiarando il giocatore incedibile





Mourinho vuole #Zaniolo.

Oggi incontro con un emissario inglese del #Tottenham a Trigoria.

Spurs pronti con un'offerta ad aprire una trattativa ufficiale, subito stoppata dalla #Roma. Zaniolo non è in vendita per la nuova proprietà. Incedibile. @SkySport #Spurs #COYS #AsRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 27, 2020