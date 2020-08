FOTO - Trigoria: presente Mino Raiola. Breve colloquio con Mkhitaryan

Giornata intensa a Trigoria, dove da stamattina giocatori e staff tecnico della Roma si stanno recando presso il Fulvio Bernardini prima dell'inizio della preparazione previsto per domani alle 18. Ma il club giallorosso continua a lavorare incessantemente anche sul mercato: intorno alle 13 infatti Mino Raiola, noto procuratore che, tra i tanti giocatori seguiti, cura anche gli interessi di Calafiori, Kluivert (è arrivato insieme all'olandese) e Mkhitaryan. L'agente si è intrattenuto brevemente con l'ex Arsenal ma incontrerà anche la dirigenza del club. Non è escluso che tra i vari discorsi non si parli anche del futuro di Kluivert, che potrebbe lasciare la Roma durante la prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, all'interno del centro tecnico c'è anche Claudio Vigorelli, agente di Santon che a breve uscirà dal Fulvio Bernardini.

LR24