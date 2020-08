Calciomercato Roma, Ancelotti vuole Florenzi all'Everton: contatti tra i club

Rientrato dal prestito al Valencia, Alessandro Florenzi sembra destinato a lasciare nuovamente la Roma. L'Everton ha messo nel mirino l'ormai ex capitano giallorosso, indiscrezione già circolata nei giorni scorsi: sono andati in scena i primi contatti tra i club per l'esterno, richiesto da Carlo Ancelotti. I prossimi giorni, scrive il giornalista di Sky Sport Mario Giunta, saranno decisivi.