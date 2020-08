Calciomercato Roma: 3 settimane fa è stato offerto Strootman. Ma guadagna troppo

Un clamoroso ritorno, quello di Kevin Strootman, è stato offerto alla Roma nelle ultime settimane, come riporta John Solano su Twitter. Il centrocampista olandese, ceduto dai giallorossi al Marsiglia nel 2018, guadagna ora 4,5 milioni di euro, una cifra che il club giallorosso ha ritenuto eccessiva per prendere in seria considerazione l'ipotesi.

