Calciomercato, ufficiale: Mertens rinnova con il Napoli. Contratto di due anni più opzione per il terzo (FOTO e VIDEO)

Dopo un tira e molla durato mesi, durante i quali il calciatore era stato a fasi alterne accostato anche alla Roma, il Napoli annuncia il rinnovo di Dries Mertens. Biennale con opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione per l'attaccante belga, che sarà impegnato in serata nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. La notizia è stata anticipata dai canali social di Aurelio De Laurentiis e del calciatore stesso.

E' poi arrivato un comunicato della società a certificare la firma del belga:

"La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. L'attaccante ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza.

Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il profilo twitter:

"Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!"

Dries Mertens è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2013 ed è alla sua settima stagione con la maglia azzurra".

(sscnapoli.it)

