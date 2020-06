Calciomercato Roma: giallorossi e Chelsea in trattativa per estendere il prestito di Zappacosta per un altro anno

In questa prima stagione nella Roma Davide Zappacosta, arrivato la scorsa estate in prestito dal Chelsea, non ha avuto modo di dimostrare il proprio valore a causa del grave infortunio subito al ginocchio che lo ha costretto a rimanere lontano dai campi per parecchio tempo. È per questo che il terzino giallorosso, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, aveva espresso la volontà di rimare ancora nella Capitale per "dimostrare alla piazza, ai compagni e alla dirigenza il giocatore che sono". Probabilmente verrà accontentato perché, come riferisce il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, la Roma e il Chelsea sono in trattativa avanzata per prolungare il prestito del giocatore per un'altra stagione.