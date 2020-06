Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Racing Strasburgo sulle tracce di Gonalons

Resta ancora incerto il futuro di Maxime Gonalons. Il centrocampista francese, ancora di proprietà della Roma, è ora in prestito con diritto di riscatto al Granada. Al verificarsi di determinate condizioni, ancora non concretizzatesi, scatterà l'obbligo di riscatto da parte del club spagnolo ma, in caso contrario, bisognerà trovare una nuova destinazione per il giocatore. In Francia, oltre al Lens, sul mediano classe 1989 si sarebbe fatto avanti anche il Racing Strasburgo che potrebbe rivelarsi una concreta possibilità. Come rivelato dal portale sportivo transalpino, sia la Roma, sia Gonalons stesso che il Racing sarebbero disposti a un sacrificio economico per cercare di portare a termine l'operazione. I giallorossi potrebbero abbassare le pretese per il cartellino del giocatore, avendo solo un anno di contratto; il centrocampista, che vuole tornare in Francia, sembra essere d'accordo per uno sforzo finanziario e il club dell'Alsazia potrebbe accontentare le richieste di ingaggio dell’ex Lione.

(le10sport.com)

