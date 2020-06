Ancora da decifrare il futuro di Maxime Gonalons, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Granada. A delle determinate condizioni non ancora verificate, scatterà l'obbligo di riscatto da parte del club spagnolo ma qualora non dovessero verificarsi potrebbe trasferirsi altrove. Sulle sue tracce ci sarebbero due club francesi. Oltre al Dijon, ci pensa infatti il Lens, neopromosso in Ligue 1 grazie al congelamento delle classifiche.

