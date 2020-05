Sassuolo, Carnavali: "Non calerà il prezzo di Boga, siamo una bottega cara e non regaliamo nessuno" (VIDEO)

Jeremie Boga è uno dei profili seguiti dalla Roma in vista della prossima sessione di mercato, sul quale il Chelsea vanta il diritto di recompra a 15 milioni di euro. Intanto il Sassuolo avverte che non farà sconti per i propri talenti, come ha ammesso l'amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali. "Non calerà il prezzo suo e degli altri, siamo una bottega cara e non regaliamo nessuno - le parole del dirigente neroverde il quale poi si è espresso anche sulla situazione attuale del calcio italiano - L’interruzione alla serie A costa più di 200 milioni, al Sassuolo tra i 10 e 12. Non si ricominciasse il danno sale a 800 milioni e diverse società fallirebbero, porterebbero i libri in tribunale: la A traina anche la B, le giovanili, il calcio femminile…". Su Spadafora Carnevali ha infine aggiunto: "Mi sembra che viva un momento di confusione, se dipende dal Governo vedo emergere nuove consapevolezze e la massima disponibilità dei club a soddisfare le condizioni di sicurezza richieste".

