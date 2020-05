Calciomercato Roma, l'ag. Hysaj avvisa i giallorossi: "Elseid non rinnoverà, lo abbiamo già comunicato al Napoli"

Elseid Hysaj a fine stagione saluterà il Napoli. Il futuro del terzino albanese è quindi già scritto e sarà lontano da Castel Volturno, come ha ribadito il suo agente Mario Giuffredi il quale, intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica, ha chiarito la situazione del suo assistito. "Abbiamo comunicato al Napoli che non rinnoveremo il contratto, la volontà è quella di andare via – le parole del procuratore del classe 1994 in scadenza nel giugno 2021 – Abbiamo già informato il presidente De Laurentiis 15-20 giorni fa, ora è anche nell'interesse del club cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa".

La Roma è dunque avvisata. Il ds Petrachi è da tempo sulle tracce di Hysaj e, come riferisce l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio portale, il dirigente giallorosso sarebbe pronto a tornare all'assalto del giocatore in vista della prossima finestra di mercato estiva. Secondo le ultime indiscrezioni non è da escludere la possibilità di un'operazione di scambio con i partenopei inserendo il cartellino di Karsdorp, rientrante, a fine stagione, dal prestito al Feyenoord.

