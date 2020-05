Calciomercato Roma: i giallorossi ancora su Rafael in caso di partenza di Fuzato

"Non rimarrà un altro anno in panchina a fare il terzo portiere, questo è certo" a parlare così è l'agente di Daniel Fuzato, Diego Tavano, in una recente intervista rilasciata a Tele Radio Stereo. Il giovane estremo difensore brasiliano il prossimo anno potrebbe quindi lasciare Trigoria e trasferirsi in un'altra squadra dove trovare maggiore continuità. Come riporta il portale specializzato in calciomercato, la Roma starebbe quindi già cercando un possibile sostituto che potrebbe essere Rafael del Cagliari. Un nome già circolato durante la finestra di mercato invernale e che ora potrebbe tornare di moda. Il portiere rossoblù è in scadenza di contratto e nelle prossime settimane potrebbe parlare del rinnovo con il presidente del club sardo Giulini.

