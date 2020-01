Nel mercato di gennaio, la Roma potrebbe arrivare a Rafael che nella rosa di Fonseca occuperà il posto di Fuzato, destinato ad andare in prestito. Come riporta il sito dedicato al calciomercato, è previsto oggi un incontro decisivo tra i giallorossi e il Cagliari per arrivare all'accordo per il trasferimento del portiere 37enne.

