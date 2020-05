Calciomercato Roma, Gonalons: "Io al Dijon? Non so da dove vengono queste informazioni". L’agente: "Ma ci sono altri club francesi interessati a lui" (VIDEO)

BEIN SPORTS – Non si sono ancora concretizzate le condizioni sportive, prestabilite nell'accordo al momento del trasferimento, al verificarsi delle quali diventa obbligatorio il riscatto di Maxime Gonalons da parte del Granada, squadra dove milita attualmente, dietro un corrispettivo di 4 milioni di euro. Il centrocampista francese è quindi ancora di proprietà della Roma, come ci ha tenuto a ribadire in un'intervista concessa all'emittente televisiva transalpina, smentendo seccamente le ultime voci di mercato che lo volevano accostato al Dijon. "Non so dove provengono queste informazioni. Il mio agente mi ha telefonato. Fino ad oggi non ci sono stati contatti – le parole dell'ex Lione – Appartengo ancora alla Roma. Nel mio contratto con il Granada ci sono due clausole che non sono state ancora validate (una delle quali è la salvezza del club spagonolo, ndr). Voglio davvero finire questa stagione qui. Abbiamo vissuto momenti incredibili prima del virus. Eravamo sul punto di raggiungere la finale della Coppa del Re e siamo noni in campionato, proprio dietro alle grandi".

TELEFOOT - Gonalons non si trasferirà al Dijon ma il suo futuro potrebbe essere comunque in Francia. Anche l'agente del giocatore Frederic Guerra ha infatti smentito le ultime voci di mercato che riguardano il suo assistito ma, intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva transalpina, ha ammesso che ci sono alcuni club della Ligue 1 interessati a lui. "Un ritorno in Francia di Maxime? Se ce ne fosse l'opportunità lo farebbe. In ogni caso non mi ha contattato né il presidente del Dijon né nessun altro. L'ho scoperto dalla stampa – ha dichiarato il procuratore – Tuttavia ci sono altri club francesi che si sono interessati a lui, ma è ancora è troppo presto per parlarne".