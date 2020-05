Calciomercato Roma, dalla Francia: il Dijon interessato a Gonalons

In attesa di conoscere le date per la ripresa dei vari campionati europei, in Francia, dove la Ligue 1 ha deciso di non riprendere a giocare, è tempo di pensare al calciomercato. Proprio il quotidiano sportivo francese ha riportato la notizia secondo cui Maxime Gonalons, giocatore di proprietà della Roma, sarebbe finito nel mirino del Dijon. Il centrocampista attualmente si trova in Spagna, al Granada, dove aspetta di conoscere il proprio futuro non appena terminerà il suo prestito e rientrerà nella Capitale.

