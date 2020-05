Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce offre 2,5 mln per Jesus. Il club segue anche Cetin

La priorità del Fenrbahce in vista della prossima sessione di mercato è rinforzare la propria difesa viste le gravi difficoltà incontrate dal reparto arretrato durante questa stagione. Il club turco guarda in casa Roma dove avrebbe adocchiato il giovane difensore Mert Cetin al quale gli è stato proposto un trasferimento in prestito. Ma è folta la concorrenza sul giocatore visto l'interesse anche di Galatasaray e di quattro club italiani (tra cui Verona, Sassuolo e Sampdoria). Come riferisce il portale turco, il Fenarbahce avrebbe intenzione di ingaggiare anche Juan Jesus, che ha ancora un anno di contratto con i giallorossi, per il quale è stata già presentata un'offerta di 2,5 milioni di euro.

(sporx.com)

