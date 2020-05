In attesa di scoprire se il campionato ripartirà e, nel caso, quando e come, continuano le manovre di calciomercato. Uno dei nomi richiesti nella rosa giallorossa è Mert Cetin, difensore turco che ha debuttato in questa stagione lasciando buone sensazioni. Sul turco ci sono Hellas Verona, Sassuolo e Sampdoria, pronte ad accoglierlo in prestito, da valutare se con riscatti o controriscatti inclusi.

(tmw.com)

