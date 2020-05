Calciomercato Roma, dal Portogallo: si raffredda la pista Acuña

Con Kolarov che va verso i 35 anni e Spinazzola che è sempre più al centro di indiscrezioni di mercato, la Roma starebbe pensando di intervenire sulla fascia sinistra. Il nome che si è fatto è quello di Marcos Acuña dello Sporting Lisbona ma, come riferisce il quotidiano portoghese, nelle ultime ore la pista per il classe 1991 argentino si sarebbe raffreddata. Acuña è certamente uno dei profili monitorati dal direttore sportivo Petrachi e può essere una possibilità, ma non rappresenta la prima scelta. Inoltre, come apprende ancora la stampa lusitana, i giallorossi non sarebbero disposti a sborsare i 20 milioni richiesti per il giocatore, né lo Sporting vuole abbassare le proprie pretese. La Roma ha altre priorità in questo momento e qualora fosse intenzionata a cercare un vice-Kolarov quello di Acuña sarebbe solo uno dei nomi sul tavolo di Petrachi.

(A Bola)