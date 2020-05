Calciomercato Roma, anche i giallorossi su Gaich. L'agente: "L'Italia gli piacerebbe. C'è una clausola, ma potrebbe essere acquistato per meno"

Kean, Bustos e anche Adolf Gaich. Sono questi i nomi che la Roma sta monitorando per il ruolo di vice-Dzeko, visto che Kalinic a fine stagione tornerà nell'Atletico Madrid. Per quanto riguarda Gaich è forte la concorrenza da dover superare. Il giovane centravanti classe 1998, già al secondo anno nella prima squadra del San Lorenzo, come riferisce il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, ha infatti attirato le attenzioni di parecchi club europei. Oltre ai giallorossi ci sono Inter, Siviglia, Leeds, Bromwich, e anche Milan e Bruges che hanno già presentato, negli ultimi mesi, la propria offerta, rifiutata però dal club argentino.

#Inter are looking Adolf #Gaich: the young striker could leave #SanLorenzo with the payment of the release clause ($15M). Also #Sevilla, #Leeds, #WBA and #Roma are interested in him. In the last months San Lorenzo rejected the bid of ACMilan and Bruges. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2020