Calciomercato, dalla Spagna: Pedro corteggiato anche dal Newcastle

Molti i club d'Europa che si sono riversati sul mercato degli svincolati, anche perché nella prossima estate le società non potranno fare grossi investimenti dopo i gravi danni economici subiti a causa del Coronavirus. Tra i giocatori che si libereranno a fine giugno a parametro zero c'è l’esterno d’attacco Pedro il quale è in scadenza di contratto con il Chelsea. Non è detto però che il classe 1987 spagnolo possa lasciare la Premier League. Si è parlato di un interesse della Roma, del Siviglia e del Betis, ma dalle ultime informazioni raccolte dal quotidiano sportivo spagnolo, anche il Newcastle ci starebbe facendo un pensierino.

