Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: i giallorossi offrono a Pedro un contratto da 3 milioni a stagione

In attesa di capire se e quando riprenderà il campionato, i vari club di calcio stanno pianificando le mosse da compiere durante la prossima sessione di mercato estiva. La Roma, non potendo fare grandi investimenti, è alla ricerca di opportunità a costo zero. Come rivelato il portale del tabloid inglese, nel mirino dei giallorossi c'è Pedro del Chelsea, in scadenza di contratto il prossimo giugno, pronto a lasciare Stamford Bridge dopo 5 anni di militanza. In questa stagione è stato impiegato da Frank Lampard appena 9 volte ed è quindi intenzionato a cambiare squadra come anche Willian e Giroud. La Roma, che ha avviato i contatto con l'agente del giocatore a gennaio, gli avrebbe già offerto un contratto da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Tuttavia sul classe 1987 è da registrare l'interesse di alcuni club dell'Mls.

(mirror.co.uk)

