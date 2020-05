Calciomercato, dalla Spagna: il Lipsia disposto a offrire 30 milioni per Todibo

Lo Schalke 04 non spenderà i 25 milioni di euro per il riscatto del giovane difensore Jean-Clair Todibo e così, a fine stagione, il classe 1999 francese tornerà nel Barcellona. Qui incontrerà l'allenatore Quique Setien con cui dovrà parlare e decidere se è il caso di continuare a crescere nel club blaugrana o trasferirsi in un'altra realtà. D'altronde non mancano le pretendenti per il giocatore: dalla Roma al Milan, dall'Everton al Southampton, dal Watford al Bayer Leverkusen, dal Psg al Monaco. C'è anche la possibilità che il suo cartellino possa essere inserito come contropartita per arrivare a Lautaro Martinez dell’Inter. L'ultimo club ad aggiungersi tra le concorrenti per l'ex Tolosa, come riferisce il portale del quotidiano spagnolo, è il Lipsia, disposto a versare 30 milioni nelle casse dei catalani. Non è escluso che nell'operazione possa rientrare anche Upamecano, difensore centrale della squadra sassone, che il Barça segue da tempo.

(mundodeportivo.com)

