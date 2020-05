La Roma bussa alla porta del Barcellona

Alle porte si profila un calciomercato molto difficile e la Roma è alla ricerca di alleanze. Come quella con il Barcellona. Gli ottimi rapporti con il club catalano potrebbero portare ad altri affari dopo Carles Perez e due sono i giocatori blaugrana che Petrachi vorrebbe prendere in prestito: il terzino sinistro Junior Firpo e il centrale difensivo Jean-Clair Todibo. Il primo è più difficile da ottenere, perché già in questa stagione ha trovato spazio. Il secondo ha iniziato la stagione in Spagna ma poi è andato in prestito allo Schalke, ma anche in Germania ha giocato poco. C’è movimento anche tra gli esterni d’attacco. Under è il primo indiziato per la cessione, ma a sorpresa potrebbe partire anche Justin Kluivert, in un giro orchestrato da Raiola, che controlla anche Moise Kean. In caso di doppia cessione, il nome che piace di più a Fonseca è quello di Boga, sul quale il Chelsea ha mantenuto il diritto di recompra per 15 milioni di euro.

(corsera)