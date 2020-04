Calciomercato Roma: se parte Under i giallorossi pensano a Chakvetadze del Gent

Under, Perotti e presumibilmente anche Mkhitaryan potrebbero non essere più a Roma il prossimo anno. E così, come riferisce il quotidiano oggi in edicola, Petrachi sarebbe già al lavoro per rinforzare le fasce d'attacco. Tra i nomi che compaiono sul taccuino del direttore sportivo giallorosso spunta quello nuovo di Chakvetadze, giovane talento georgiano del Gent, incrociato nello scorso turno di Europa League. Nel 4-2-3-1 può ricoprire tutti e tre i ruoli del tridente, sebbene prediliga la fascia sinistra, mentre in un attacco a tre si posiziona per lo più come attaccante esterno mancino. Quella conclusa in anticipo per il Coronavirus è stata la terza stagione in Jupiler Pro-League, seppure la maggior parte l'abbia trascorsa in infermeria. Fin qui, infatti, il classe 1999 georgiano ha collezionato appena 9 presenze tra campionato ed Europa League a causa dei tanti infortuni.

(Il Messaggero)